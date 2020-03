Thierry Neuville meenutas raskeid aegu: kahel korral arvasin, et nüüd on minu karjäär läbi

"Raha meil eriti polnud polnud," avaldas Neuville. "Mõlemad mu vanemad käisid tööl. Nad elasid juba toona eraldi ehk iga kahe nädala tagant veetsin nädalavahetuse isa juures. Nädala keskel elasin koos emaga, kes töötas samuti täiskohaga, et saaks ära elada. Mu vanemad ei vedanud mind aga kunagi alt."

"Mu toonase tüdruksõbra isal oli oma firma ning ta sponsoreeris mind, et mul oleks iga kuu süüa midagi," muigas belglane. "See kõik toimis, ehkki oli väga raske aeg. Mäletan väga hästi hetke, kui läksin panka ja mu kontol oli alles 256 eurot. See oli kõik, mis mul kuu lõpuni jäänud oli."

Neuville käis toona ka ise veel tööl. "Sain kuus 2000 eurot palka, sest töötasin ühes Luksemburgi firmas, kus oli hea palk."

Kas tuli ka mõtteid, et rallikarjäär ei pruugi olla võimalus? "Kahtlushetki oli ikka. Mäletan kaht korda, kui arvasin, et minu karjäär on läbi. Seejärel suutsin aga mingil rallil teha hea tulemuse, õnn oli ka ehk minu poolel ning sai edasi jätkata. Ja nüüd siin ma olen."

