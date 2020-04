Thierry Neuville: me ei peagi Otiga sõbrad olema

Hyundai rallitiim korraldas täna Instagram Live video, milles küsija rolli astus tiimiboss Andrea Adamo.

Adamo esitas Neuville'ile rida küsimusi, mille lugejad on belglasele saatnud. Üks küsimusi puudutas Neuville'i ja Tänaku omavahelist läbisaamist.

"See on huvitav küsimus, mida on minult viimastel nädalatel palju küsitud. Oleme mõlemad nutikad kutid, kellel on sama eesmärk - arendada auto nii kiireks kui võimalik. Olen kindel, et kui me jälle võistelda saame, siis ootab meid veel mitmeid tuliseid võitlusi. Ta on väga hea sõitja, aga samal ajal olen ma ka enda võimetes veendunud," vastas Neuville.

"Nagu ma ka varem olen öelnud, olen ma seitse aastat sama autoga sõitnud ja enam-vähem samade inseneridega koostööd teinud ning sellest nii mõndagi õppinud. Otiga on samuti huvitav vestelda. Me saame väga hästi läbi. Me ei pea sõbrad olema, vaid head tiimikaaslased. Kuniks asjad niimoodi jäävad, areneb meeskond kindlasti edasi ning me võime võidelda nii meeskondliku kui ka sõitjate tiitli pärast."

Kolme etapi järel hoiab Neuville 2020. aasta punktitabelis 42 silmaga kolmandat kohta. Tänak on 38 punktiga viiendal kohal.