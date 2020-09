Thierry Neuville lubab vinget tiitliheitlust: oleme nüüd Ogier'le ja Tänakule lähemal

Neuville pidi Türgis liidrikoha loovutama pühapäeva hommikul, kui tema masinal purunes rehv.

"Lootsin selle etapi võita. Pärast eelmistel aastatel juhtunut uskusin tõesti, et tänavu oma meie kord võita. Jõudsime küll lähedale, kuid ei saanud seda," sõnas Neuville. "Olin rehvipurunemise tõttu pettunud. Olime keset teed ja tundus, et me kontrollisime sõitu, kuid me polnud ainsad, kellel oli rehvidega ebaõnne."

Neuville suutis Türgis liidriga võrreldes siiski vahet vähendada. Kui enne seda etappi oli belglase kaotus liider Sebastien Ogier`le 37 punkti, siis Türgis esikohale tõusnud Elfyn Evansiga on nüüd vahe 32 silma.

"Oli ka positiivset. Fakt, et oleme nüüd Ogier'le ja Tänakule lähemal, on hea. Arvan, et tegime Türgis suurepärast tööd, vältisime vigu ja saime etapiga hakkama. Olime parimad, kuid ei võitnud. Nüüd keskendume juba Sardiiniale. Stardime seal viiendana ning see peaks olema päris hea sõltuvalt ilmaoludest," lisas Neuville.

Belgia rallisõitjal on Sardiiniast head mälestused, kuna 2018. aastal suutis ta napilt Ogier alistada.

Sardiinia etapp peetakse 8.-11. oktoobrini.

MM-sarja üldseis:

1. Elfyn Evans 97 punkti

2. Sebastien Ogier 79

3. Ott Tänak 70

4. Kalle Rovanperä 70

5. Thierry Neuville 65

6. Esapekka Lappi 38

7. Teemu Suninen 34

8. Craig Breen 25

9. Sebastien Loeb 24

10. Gus Greensmith 16