Thierry Neuville loodab pärast WRC karjääri osaleda uues sarjas

Hyundai i30 N TCR-iga sõitnud Neuville võitis kvalifikatsiooni, sõitis välja kiireima ringiaja ning võitis esimese sõidu, mille jooksul ta ei andnud kordagi liidrikohta ära. Tagurpidises järjestuses alanud kordussõidu lõpetas ta kuuendana. Belglane avaldas pärast võistlust, et soovib tulevikus end proovile panna veel GT3 masinate kestvussõidus.

"Käisin lapsepõlves pidevalt vaatamas Nürburgringi 24 tunni sõitu. Mul on sellest väga lahedad mälestused," sõnas Neuville väljaandele Autosport. "Olen alati tahtnud olla siiski autos sees, mitte väljas."

Neuville tunnistas, et tal on viimastel aastatel olnud mitu võimalust tänu Hyundaile osaleda 24 tunni sõidul nii Nürburgringil kui Spa ringrajal, aga WRC-sarja graafiku tõttu pole see veel õnnestunud. "See pole üldse WRC-ga kokku sobinud. See nõuab väga palju aega ja energiat, aga ma tahan praegu ikka rallile keskenduda."

Kas tahaksid tulevikus sõita ka GT3 autoga? "See on eesmärk jah. Nürburgringil oleks mul võimalus ainult Hyundaiga ehk siin siis TCR-iga. Loomulikult järgmisel paaril aastal ma veel stabiilselt kuskil mujal osalema ei hakka, aga äkki õnnestub mõni üksik ralli veel vahepeal teha."