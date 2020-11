Thierry Neuville leiab, et tänavune MM-tiitel on alaväärtuslik

Kuna reedel tuli uudis, et hooaja eelviimane etapp ehk Belgia Ypresi ralli jääb koroonakriisi tõttu ära, on Neuville`i lootused MM-tiitli eest heidelda sisuliselt kustunud. Belglane kaotab enne viimast etappi Elfyn Evansile juba 24 punktiga ning lisaks edestab teda 10 silmaga Sebastien Ogier.

"Oleme meistritiitli unistustest loobunud. Pärast Ypresi ralli tühistamist on meie võimalused minimaalsed. Sel aastal meid maailmameistriks ei kroonita," sõnas Neuville Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

Belgia rallisõitja lisas, et kuna viimastel aastatel on MM-kalendrisse kuulunud 13 etappi, ei anna tänavune täisväärtuslikku hooaega välja.

"Oleme sel aastal sõitnud vaid kuus maailmameistrivõistluste etappi ja isegi kui programmis oleks olnud veel kaks võistlussõitu, poleks tiitel sama hästi maitsnud. Muidugi oleksime me püüdnud tiitlit saada. Aga me kõik mõistame olukorda ja see pole meie jaoks maailma lõpp," lausus Neuville, kes on viis korda saanud MM-sarjas teise koha.

Hooaega lõpetav Monza etapp peaks toimuma 4.-6. detsembrini.