Thierry Neuville: kui katse peale kaks-kolm sekundit tagasi võtame, on kõik võimalik

"Me ei tundnud end seadistusega mugavalt. Päeva pikimal katsel sain natuke suruda ja neljandal katsel samuti, aga me ei võitnud nii palju aega tagasi, kui oleksime oodanud," ütles Neuville WRC All Live otseülekandes.

"Püüame pärastlõunal enamat. Oleme kolmandast kohast maas 10, teisest 20 sekundit. Ralli on veel pikk. Kui seadistuse paika saame ja katse peale kaks-kolm sekundit tagasi võtame, on kõik veel lahtine."

Neuville jääb rallit juhtivast Dani Sordost maha 29,3 sekundiga. Neljandal katsel sai ta kirja teise aja, kaotades Sordole 9,4 sekundit.

MM-sarja üldarvestuses hoidis Neuville enne Sardiinia rallit viiendat kohta. Sarja üldliidrist Elfyn Evansist jäi ta maha 32 punktiga.