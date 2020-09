Thierry Neuville kritiseeris FIA-t: lisaks tolmule on mul veel üks suur mure

Tolmuteema kerkis esile reede õhtul, FIA-t ja Türgi ralli korraldajaid kritiseeris ka Neuville tiimikaaslane Ott Tänak. Autode stardivahe tõsteti kolmelt minutilt neljale alles laupäeva hommikuks.

"Korraldajad ja FIA peaksid tolmuprobleemiga midagi ette võtma. Keegi ei tunne ennast turvaliselt. Sõltub õnnest, kas tuul puhub tolmu natuke eemale või mitte. MM-tiitli eest võitlemine ei ole sellistes tingimustes eriti tore," rääkis Neuville.

"Tolm on oluline teema, aga tahan lisaks mainida, et sel nädalavahetusel oli autodes väga palav. Ma arvan, et teised sõitjad nõustuvad. Oleme juba kaua üritanud selgeks teha, et tahaksime päikese eest rohkem kaitset, eriti sellistes palavates tingimustes. Türgis on pealegi aeglased katsed. Autosse ei tule külma õhku. Tundsin mõnede katsete lõpus peapööritust. Võttis 10-15 minutit aega, et taastuda. Olen füüsiliselt üsna heas vormis, aga selline palavus on liiast. Midagi tuleks ette võtta," lisas Türgis teise koha saanud ja punktikatse võitnud belglane.