Thierry Neuville kritiseeris endist bossi: on kindel põhjus, miks ma pole kunagi maailmameistriks tulnud

"Oleme suutnud Adamo juhtimisel MM-sarja reegleid paremini ära kasutada ja igast olukorrast maksimumi võtta. Varem, kui tiimiboss oli Michel Nandan, seda ei juhtunud. Olen üpris kindel, et just see on põhjus, miks ma pole sõitjana maailmameistriks tulnud," rääkis belglane portaalile Rallit.fi.

"Aga pole midagi teha - sel ajal olid asjad lihtsalt teistmoodi. Nüüd oleme etappideks paremini ette valmistunud ja näeme rohkem vaeva. See on ainus viis, kuidas võita," viitas Neuville Adamo taktikale kasutada etappidel erinevaid sõitjaid. Lisaks tõi Neuville välja, et võrreldes eelkäijaga on Adamo palju nõudlikum.

2019. aastal ehk Adamo esimesel hooajal tuli Hyundai kohe võistkondlikuks maailmameistriks, individuaalses arvestuses ei suutnud Neuville toona Toyotaga sõitnud Tänakule vastu saada.

Tänavu teevad Neuville ja Tänak Hyundai roolis kaasa kõik MM-etapid, kolmanda sõitja kohta jagavad Sebastien Loeb, Dani Sordo ja Craig Breen.