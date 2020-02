Thierry Neuville keerulistest oludest: kõikide sõitjate siia toomine ei olnud õige otsus

"Väga vähe lund on ning jääd on ainult veidike teatud kohtades," rääkis Neuville Belgia väljaandele RTBF. "Kõikide sõitjate siia toomine ei olnud õige otsus. Jääd on vähem kui oodati. Siin ei ole ralli jaoks sobilikud tingimused."

"Lumevalle ei ole, teed on hoopis laiemad ning kui varasemalt oleme kihutanud keskmiselt 125 km/h, siis tänavu võib see olla juba 140 km/h," jätkas kogenud belglane. "Oleme sellest kõigest oma meeskonnale rääkinud, aga sõitjate vahel midagi arutanud ei ole. Nagunii ei ole lõplik otsus (ralli korraldamisest) meie teha."

Kes on aga keerulistes oludes sõidetava Rootsi ralli favoriidid? "See sõltub sellest, kes suudab kõige paremini rehvidega toime tulla. Ühelgi sõitjal pole palju kogemusi naastrehvide säästmisega. Loomulikult teeb Ott Tänak kõik, et poodiumil olla ja Ogier pole kunagi võiduheitlusest kaugel. Usun, et me kolm lõpetamegi poodiumil."

Kuna eile oli Rootsis teatavasti kavas kaks testikatset, siis õige ralli hakkab pihta alles reede hommikul. Täna on MM-etapil kavas neli kiiruskatset.