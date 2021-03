Thierry Neuville ja tema uus kaardilugeja on hädas keelebarjääriga: ma ei saa vahel aru, mida ta ütleb

Autorallis näeb tihti olukorda, kus sõitja ja kaardilugeja emakeeled on erinevad. Sama on ka Neuville'i ja Wydhaege puhul, mis siis, et mõlemad esindavad Belgiat.

Neuville tunneb ennast rallis kõige kodusemalt prantsuse keeles, aga üles kasvas ta hoopis piirkonnas, kus valitseb saksa keel.

"Martin loeb kaarti prantsuse keeles, aga tema emakeel on flaami. Vahepeal on tal keeruline sõnu niimoodi hääldada, et ma õigesti aru saaks. Lisaks on meil probleeme olnud ka helisüsteemiga. Näiteks on mul raskusi 50 ja 75 eristamisega," rääkis Neuville portaalile Autosport.

"Iga kord, kui ma Martinist täpselt aru ei saanud, hakkasin endas kahtlema. Selle tõttu tekkis ka mitu "momenti" ja lisaks kaotasin kurvides paar korda aega, sest sain kuuldust aru, et kurv on aeglasem kui tegelikult oli," lisas ta.

Võrreldes Monte Carlo ralliga on Neuville'i sõnul edasiminek siiski selge.

"Suhtlus toimib juba palju paremini. On veel asju, mida parandada, näiteks sõnastust selgemaks saada, aga juba praeguses seisus oleme konkurentsivõimelised," lausus Neuville.