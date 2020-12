Thierry Neuville: Hyundai sõitjad kaotasid probleemide tõttu kõige enam punkte

"Raske öelda, kas sellel aastal võitis kõige tugevam rallisõitja. Aga usun, et Sebastien Ogier vääris MM-tiitlit, eriti pärast Monza etapi võitmist. Mis puutub meisse, siis hooaja jooksul oli meil palju erinevaid probleeme ja eksimusi. Hyundai teenis hooaja teises pooles palju poodimikohti, tihti pääseti sinna kahe autoga. Aga samas kaotasid Hyundai sõitjad probleemide tõttu kõige rohkem punkte," rääkis Neuville usutluses Belgia rahvusringhäälingule.

"Türgis ja Sardiinias röövisid elektroonikaprobleemid meilt võimaluse võidu eest võidelda. Seal läks palju punkte kaduma. Monzas eksisin ise. On tõsi, et sellel aastal jäi mul stabiilsusest puudu. Eestis olin liiga murelik ja ettevaatlik," lisas belglane.

Neuville'ilt küsiti, mida ta ütleks neile inimestele, kes usuvad, et ta ei suuda kunagi maailmameistriks tulla.

"Igaüks kujundab oma arvamused ise. Ma olen WRC-sarjas olnud juba pikka aega ja olen alati endast kõik andnud. Ralli on minu kirg, teen kõik, mida suudan, et meistriks tulla. Ralli on endiselt ekstreemsport, aga naudin endiselt rooli taga olemist," lausus ta.

32-aastane Neuville tuli eelmisel neljal hooajal MM-sarjas teiseks, tänavu sai ta tiimikaaslase Ott Tänaku järel neljanda koha.