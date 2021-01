Thierry Neuville hindas uut kaardilugejat: seni on ta tööd hästi teinud

Neuville ja Wydaeghe kaotavad tiimikaaslastele Ott Tänakule - Martin Järveojale kahe kiiruskatse järel 16 sekundiga.

"Kõik läks päris hästi. Martijni jaoks oli Hyundai WRC-autos sõitmine ja suured kiirused paljuski uus asi, seega peame rahul olema. Me ei teadnud, mida oodata, sest me ei saanud koos testida, ei toimunud ka testikatset, aga koostöö sujus," rääkis Neuville Hyundai pressiteate vahendusel.

"Saame nädalavahetuse jooksul parandada asju, mis on seotud sõidu ajal suhtlemisega, aga Martijn on seni head tööd teinud. Sain sõita hea rütmiga ja ei pidanud suuri riske võtma. Esimene katse läks hästi, aga teisel kaotasime võib-olla liiga palju aega. Homme on palju pikem ja keerulisem päev, ootame seda. Arvan, et rehvivalik on keerulisem," lisas belglane.

Neuville teatas eelmisel nädalal ootamatult, et lõpetab koostöö senise kaardilugeja Nicolas Gilsoul'iga. Eelmisel hooajal suutsid Neuville ja Gilsoul Monte Carlos võita.