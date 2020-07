Thierry Neuville: ees seisab väga tähtis nädalavahetus, sest asfaldirallisid on tavapärasest rohkem

"Mõistagi on oluline rütm tagasi saada, autot tunnetada, eriti asfaldil, kuid tore on tagasi olla. Kuna võistluskalender jääb ilmselt selliseks nagu ta praegu on, ootab meid väga oluline nädalavahetus, sest tundub, et aasta lõpus on rohkem asfaldirallisid kui tavaliselt. Ees ootavad mõned väga toredad võistlused. Seetõttu püüame seda nädalavahetust ära kasutada ja uut infot hankida, mis on meile kasulik ka järgmist hooaega silmas pidades," sõnas Neuville, vahendab portaal DirtFish.

Belgia rallisõitja lisas, et kuigi tal on selja taga ka neli testipäeva, on võistlus alati hoopis midagi muud.

"Meil oli ka neli testipäeva, neist kaks kruusal ja kaks asfaldil, mis aitasid, et pika pausi järel tunnetust mitte päris kaotada. Kuid võistlus on alati teistsugune. Arvan, et just neist võistlussituatsioonidest tunnen kõige enam puudust, võidu kihutamisest ja kiirete katseaegade sõitmisest," jätkas Neuville.