Thierry Neuville avaldas probleemi, mis on talle aastate jooksul tiitliheitluses saatuslikuks saanud

"MM-tiitli võitmine on minu jaoks osutunud raskeks, kuid tasub meeles pidada, et olen mitmel korral sellele väga lähedal olnud," rääkis belglane portaalile Rallit.fi. "Võitlus on alati olnud väga tihe."

Kõige valusamalt on Neuville'l meeles tunamullune hooaeg. "2018. aasta Austraalia ralli sai väga masendava lõpplahenduse. Me olime õigel kursil ja Sebastien Ogier'st ees, kuid siis tabas meid probleem. See on lihtsalt osa rallist ning vahel ei saa sinna midagi parata. Siiski, toona oli meil variant olemas tulla maailmameistriks. Minu karjäär on liikunud palju üles-alla."

"Mul on olnud erinevatel põhjustel probleeme hooaja keskel heade esituste näitamisega," tunnistas Hyundai ralliäss. "Näiteks Soomes on meil mitmel korral millestki puudu jäänud. Olen nii hooaja alguses kui lõpus olnud piisavalt hea, et tulla maailmameistriks, kuid just hooaja keskel kaotan tihtipeale tiitli. Peame seda tulevikus parandama."

Käimasoleval hooajal hoiab Neuville MM-sarjas kolmandat kohta, jäädes liidrist Ogier'st maha 20 silmaga. Millal hooaeg jätkub ning kui palju etappe tänavu veel sõita õnnestub, pole teada. "Me ei tea isegi kindlalt, kas hooaeg üldse jätkub ning milliseks selle keskpaik kujuneb. Selge on aga see, et edaspidi tahan hooaja keskel rohkem punkte võita," muigas Neuville.