Thierry Neuville avaldas, mis on Argentina rallil edu saavutamiseks kõige olulisem

"Argentina ralli on fantastiline jõuproov, kus on suurepärane atmosfäär ja mõned tõeliselt rasked kiiruskatsed. Kuna tegemist on hooaja ühe raskema ralliga, on seal vaja ettevaatlikku lähenemist," sõnas Neuville.

"Ühest küljest tuleb seal autot hoida, kuid samas on seal lõike, kus saab tõeliselt rünnata. Tuleb leida õige tasakaal ja rütm, kuid samas olla valmis mõnes kohas rohkem ja mõnes vähem suruma," arutles eelmise etapi Korsikal võitnud belglane. "Mõistagi tahaksime veel ühe võidu oma kontosse lisada, kuid teame, et see on nõudlik ralli ja pealegi peame me esimesena startima."

Neuville juhib hetkel MM-sarja 82 punktiga, Sebastien Ogier`l on 80 ja Ott Tänakul 77 silma.