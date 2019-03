Testikatsel kiireimat aega näidanud Meeke: kahju, et testikatsetelt punkte ei saa

"Tundsin end testisõidu ajal hästi, kuid mul polnud võrdlusmomenti," sõnas Meeke. "Olin teinud enne tänast vaid ühepäevase testi ja seda ühel kindlal teelõigul."

"Testikatse läks hästi. Tean seda katset suurepäraselt ja mulle meeldib see," jätkas põhja-iirlane. "Olin enesekindel ja autoga väga rahul. Võin öelda, et olin ajaga meeldivalt rahul. Olengi varemgi sellel katsel head aega näidanud, nii et see polnud päris üllatus, ent autoga sõites oli tunne super."

"Testikatselt punkti aga ei saa, millest on paganama kahju, sest olen tänavu igal testikatsel kiireim olnud!"

"Ralli võidab sel nädalavahetusel sõitja, kes suudab täispaketi kokku panna. See tähendab, et tuleb tunda end autos mugavalt ja saada kiiruskatsete märkmed peavad paigas olema."

Testikatsel edestas Meeke 0,9 sekundiga Sebastien Ogier'd ja 1,4 sekundiga tiimikaaslast Ott Tänakut.

Korsika ralli saab alguse reede hommikul, kui algusega kell 9.29 sõidetakse esimene kiiruskatse, millel pikkuseks 17,60 km.