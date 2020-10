Teisel katsel katkestanud Esapekka Lappi: miski nagu plahvatas

"Me kaotasime natuke aega juba esimesel katsel. Teemu [Suninen] tegi suurepäare aja, aga meie sõit oli ikkagi paljulubav. Isegi väga paljulubav ning ka vaheajad olid teisel katsel üsna okeid, seega on see [katkestamine] kindlasti suur pettumus," rääkis Lappi DirtFishile.

"See juhtus 300 meetrit enne seisma jäämist. See tuli nagu plahvatus. Kõik hoiatused ja toss, see kõik juhtus väga kiiresti."

Lappi lisas, et ei sõitnud enda teada millegi otsa ega usu, et ta ise rikke põhjustas. Ta tundis küll auto ees vasakus nurgas midagi, kuid ei nimetaks seda millekski, mis autot võiks märkimisväärselt lõhkuda.

M-Spordi tiimipealik Richard Millener lisas, et meeskonnal pole isegi aimu, mis probleemi võis põhjustada. Täpne põhjus võiks tema sõnul selguda, kui auto hooldusalasse jõuab.