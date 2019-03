Teine lumeralli WRC-sarjas muutub aina reaalsemaks

Kanada etapi korraldamisega seotud Rally Promoter Association of Canada tegi mõni päev tagasi avalduse, kus selgitati, millises olukorras hetkel ollakse.

"Näeme Kanada MM-etappi toimumas veebruari keskel, selle keskuseks oleks Ottawa/Gatineau ning katsed läbiksid ka Quebeci ja Ontariot. Pealinna regioonis saaks korraldada publikukatse. Küsimusi, millele vastata, on veel palju, samamoodi on vaja juurde leida rahastust, ent tunneme, et selline plaan annab meile parima võimaluse eduks," seisis RPAC-i avalduses.

"Üks asi on selgeks saanud: see, mis tundus aasta tagasi veel kauge unelmana, on nüüd väga võimalik. Meile on öeldud, et me arvestaks nelja-aastase lepinguga ning kuigi meie enda esialgne mõte oli ralli korraldada 2023. aastal, soovib FIA meilt etappi juba 2022. aastal, mis tähendab, et testralli toimuks juba kahe aasta pärast. Suurimaks väljakutseks on luua piisavalt head partnerlussuhted, mis toetaksid nii suure ürituse eelarvet, aga usume, et see on tehtav."