Tehnika, ikka see tehnika! Parim jäi võiduta

Toyota rallitiimi hooldusalas asuvasse majakesse tuleb inimesi üha juurde. Kõik soovivad saada osa Ott Tänaku ja Martin Järveoja ning koos sellega ka kogu meeskonna triumfist. Eestlased on Sardiinia teedel omaette klassist ja võit näib vaid vormistamise küsimus. Viimane kiiruskatse tuleb lihtsalt normaalselt lõpuni sõita.

Jaapanist saabunud Toyota juhtkonda kuuluvatel härradel sätib assistent kammiga juukseid, et võidu hetke jäädvustavatel piltidel oleks välimus laitmatu. Kaameramehed võtavad sisse positsioonid, mis võimaldaks püüda pildile vaoshoitud jaapanlaste rahuloleva naeratuse ja nende vastas istuva tiimipealik Tommi Mäkineni eheda emotsiooni. Kõigi silmad on naelutatud seinal olevale suurele telerile. Vaid Tänaku tütar Mia mürab muretult koos oma sõbranna ja väikevend Roniga.

„Ott Tänak on rajal seisma jäänud!“ Need sõnad ei jõua alguses isegi kohale. Läheb veidike aega, enne kui seltskonda läbib ehmatusekahin. Mäkinen proovib kuhugi helistada, Tänaku abikaasa Janika on pannud käed näo ette, inimesed on segaduses.