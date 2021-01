Teemu Sunineniga koostöö lõpetanud kaardilugeja võttis vastu salapärase ameti

Lehtinen oli Sunineni kõrval alates 2019. aasta suvest. Suninen on viimastel aastatel kaardilugejaid vahetanud mitu korda: 2018. aastal aitas teda Mikko Markkula ja 2019. aasta esimeses pooles Marko Salminen.

Sunineni uue kaardilugeja nimi pole veel teada.

52-aastane Lehtinen sai rallimaailmaks tuntuks Mikko Hirvoneni kaardilugejana. Koos tuldi neljal korral WRC-sarjas hooaja kokkuvõttes teiseks.

"Kahju, et Jarmo lahkus, aga Teemu õppis lühikese aja jooksul temalt palju. Olen kindel, et Teemu kasutab õpitut sellel aastal ära," ütles M-Spordi WRC-tiimi juht Richard Millener.

Suninen vihjas, et Lehtinen tegutseb rallimaailmas edasi, aga mis väljakutse soomlast ees ootab, ta ei täpsustanud.

"Teadsime, et koostöö saab mingil hetkel läbi. Õppisin temalt 18 kuu jooksul tohutult palju - kohe esimesel korral saime Sardiinias teise koha. See on mu parim tulemus. Soovin Jarmole tema uues seikluses edu. Olen õnnelik, et ta jäi ala juurde, mida ta armastab, nüüd on ta lihtsalt teiselpool lauda," ütles Suninen.

Kõik etapid teeb 2021. aastal M-Spordi eest kaasa vaid Gus Greensmith, teist Ford Fiesta WRC-d jagavad Suninen ja Adrien Fourmaux.