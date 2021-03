Teemu Suninen: uus hooaeg, vanad probleemid

"Üldiselt oli ralli osas hea tunne. Tegime vähe vigu. Vaid üks kurv läks laiaks ja sellele kulus paar sekundit," sõnas Suninen Rallit.fi-le.

"Auto tundus päris hea, kuid kiiretel teedel pole jõudlus piisav. Probleemid on täpselt samad, mis eelmisel aastal," tunnistas soomlane ja lisas: "Jah, see on masendav. Tuleb keskenduda oma asja ajamisele, enese ja auto arendamisele ning tiimijuhtidele näidata, et minu poolt ei tule mingit allaandmist."

M-Spordi tiimiboss Richard Millener ütles omalt poolt: "See polnud meie nädalavahetus, kuid me teame, kus me aega kaotame ja mida peame parandama. Oleme õigetes tingimustes endiselt üsna konkurentsivõimelised. Nägime Teemult ja Gusilt (Greensmith) häid aegu tehnilisematel lõikudel, seal me oleme kiired."

Suninen teeb tänavu kaasa pool hooaega. Ainus M-Spordi täiskohaga sõitja on britt Gus Greensmith.