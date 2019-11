Teemu Suninen: olime suitsu sees, ralli oleks võinud juba varem ära jätta

"Kui esmaspäeval ralli toimumispaika jõudsin, nõustusid kõik sõitjad, et olukord on halb. Vaatasime uudiseid ja mõtlesime, et kes küll siin sõita tahaks. Kohalikud elanikud on ju suures hädas," rääkis Suninen.

"Loomulikult oli vaja teha olulisi otsuseid ja need on keerulised, aga minu arust oleks juba varem ralli ära jätta. Tõsi, mul pole kõiki vajaminevat infot, et selgelt mingit seisukohta võtta," lisas ta.

Sunineni sõnul on rallipargis olukord turvaline, aga sugugi mitte meeldiv. "Teisipäeva hommikul oli suits päris paks. Siis tuul pöördus ja seis läks õnneks paremaks. Kui hommikul ärkasin, siis ei saanud aru, kas silmadel on midagi viga või on suitsu nii palju. Isegi siseruumides haiseb," kirjeldas soomlane.

Lennuliiklus ralli toimumispaiga Coffs Harbouri ja Sydney vahel loodetakse taastada kolmapäevaks ja siis saab rallikarusselli aegamisi evakueerima hakata. Praegu on kinni nii õhu- kui ka maanteed.

Suninen ütles, et selle nädala tegevuskava on veel selgumisel. "Loodan, et saame hädas olevaid inimesi aidata. Isegi väike abikäsi oleks neile hea. Paljud on kaotanud elupaiga ja vara, nii et olukord väga tõsine."