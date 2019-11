Teemu Suninen lõppenud hooajast: algus oli kohutav, aga kokkuvõttes võib rahule jääda

Hooaja jooksul 89 punkti kogunud M-Spordi sõitja sai üldarvestuses üheksanda koha. Tänavuse aasta tipphetkeks jäi Sardiinia ralli teine koht, mis on ühtlasi tema karjääri parim saavutus WRC-s.

"Hooaja algus oli päris kohutav, kui ma tegin vea kõigil kolmel esimesel rallil," märkis Suninen portaalile Rallit.fi. "Kokkuvõttes võib siiski hooajaga rahule jääda."

Ühtlasi tõusis soomlane tänu Sardiinia teisele kohale üldarvestuses toona koguni viiendaks. "Tunne oli hea ja sellise vanuse ja kogemuse kohta päris korralik saavutus."

"Mõnel etapil said saatuslikuks ka tehnilised probleemid. Walesis aga pidin oma vea tõttu katkestama, mille tõttu langesin ka üldarvestuses mitu kohta," jätkas ralliäss. "Heal päeval suudan mõõdukalt riske võttes sõita esikolmiku või -neliku tasemel, aga paremad tulemused nõuavad rohkem rutiinsust ja stabiilsust. Usun, et tulevikus on see võimalik, aga minu kogemusega veel mitte."

Suninenil veel uueks hooajaks lepingut pole, kuid kõige tõenäolisemalt jätkab ta M-Spordi ridades.