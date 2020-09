Tänavu WRC-sarjas kuivale jäänud Hyundai sõitja leidis uue ralli, kus sõidunälga kustutada

Sordo on tänavu WRC-rallidel võistelnud vaid Mehhikos, kus ta katkestas. Teine võimalus antakse talle 9.-11. oktoobrini Sardiinias. Kui MM-sarja uusi rallisid ei lisandu, on tõenäoline, et hispaanlane piirdubki tänavu ainult kahe MM-ralliga.

Cobrecesi rallil sõidab Sordo Hyundai i20 R5-ga, mille valmistab ette TT Motorsport.

¡Cada vez disfruto más corriendo en casa! 😊 Por eso, voy a volver a pilotar el Hyundai i20 R5 de @TT_Motorsport en Cóbreces, el rallye de casa para mi amigo @SurhayenPernia, con el que me hace mucha ilusión volver a formar equipo 🤜🤛. ¡Nos vemos el próximo 🔜 17 de octubre! ✌️ pic.twitter.com/N7tKkdG9xW — Dani Sordo (@DaniSordo) September 24, 2020