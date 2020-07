Tänakule suurt edu toonud ralli on tähtsa muutuse lävel

Publikust hoidumise põhjus on - üllatus-üllatus! - koroonaviiruse oht.

Võrreldes paljude teiste rallidega on Saksamaal lihtsam soovimatud külalisi eemal hoida, sest osa katseid on peetud Baumholderi sõjaväealal. Väidetavalt on sel aastal kavas kogu ralli pidada just Baumholderis, tegu on tavainimestele suletud piirkonnaga.

Saksamaa ralli korraldajad peaksid katsete kohta infot andma lähiajal. Lisaks tankodroomi katsetele on Saksamaal traditsiooniliselt sõidetud ka viinamarjaistanduste vahel.

Viimasel kolmel korral on Saksamaa ralli võitnud Ott Tänak - Martin Järveoja. Saksamaa ralli peetakse 15.-18. oktoobrini.