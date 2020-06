Tänakule koha kaotanud Soome rallisõitja: see oli raske aeg, aga mõistsin otsust

"Loomulikult oli see raske aeg. Hooaja esimene pool oli konarlik ning häid tulemusi ei tulnud," meenutas Hänninen, kelle sõnul oli ta endale väga kõrged ootused peale pannud. "Mul oli MM-sarjast ka pikk paus olnud."

Soomlase parimad tulemused jäid hooaja lõppu, kui ta saavutas kodusel Soome rallil karjääri ainsa poodiumi (kolmas koht) ning tuli seejärel Saksamaal ja Hispaanias neljandaks. "Kui asjad hakkasid juba paremaks minema, sain teada, et meie koostöö ei jätku. Mõistagi ei valmistanud see rõõmu."

Hänninen tunnistas, et mõistis Tommi Mäkineni otsust tuua võistkonda hoopis Tänak. "Ei olnud raske arvata, kelle ta võiks tuua. Ehkki mul olid mõned head tulemused all, oli see mõistetav otsus. Saadaval oli väga suure kaliibriga sõitja."

"Aeg parandab haavad. Eks see tüütu oli, kuid siis hakkasime arutama, mida tulevikus koos teha ning sain üle sellest," lisas Hänninen, kes praegu töötab Toyota testisõitjana.