Tänakule juba kõvasti aega kaotav Ogier: sama lugu, mis igal talverallil

"Ei olnud ideaalne algus. Lootsime esimestele meestele lähemal olla, aga nendes oludes on raske mingit vahet sisse teha. Sama lugu, mis lumerallidel ikka," kehitas ta meedia-alas vaid õlgu.

"Oleks ilm külmem, oleks lihtsam, aga kahjuks saime selle talve esimeses plusskraadid, mis ei tulnud meie jaoks õigel hetkel."

WRC autodest jäävad Ogier'st tahapoole veel Fordidega sõitvad Gus Greensmith, Lorenzo Bertelli ja Janne Tuohino ning teisel katsel rehvi vahetanud Pierre-Louis Loubet (Hyundai).

Ogier ei usu, et tema homne viies stardikoht tänasest väga palju parem on. "Homme on küll pööratud järjestus, aga kui sa oled täna taga lõpus, siis homme oled ikka eesotsas. Aga anname endast parima ja vaatame, mis võimalik on."

Üldseis pärast 2. katset: