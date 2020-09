Tänakule abikäe ulatanud Rally Estonia suurim üllataja: Ogier'i ma ei kartnud, kartsin hoopis oma bossi

WRC-sarjas kolmandat korda poodiumile kerkinud Breen oli Rally Estonial kindlalt suurimaks üllatajaks. Muuhulgas suutis ta edukalt enda selja taga hoida ka kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier'i, kes pidi leppima kolmanda kohaga.

Breen tõdes, et ta ei tundnud Ogier poolt üldse nii suurt survet nagu ta tundis Hyundai tiimi bossi Andrea Adamo poolt, kirjutab Rallit.fi.

„Ärkasin pühapäeva hommikul juba enne äratuskella. Võisin teeselda, et pinge mind ei mõjuta, kuid pidime saavutama hea tulemuse. Teadsime, et peame töö korralikult ära tegema ja me ei saanud endale avariid lubada,“ rääkis Breen.

„Viimasel päeval ei võtnud ma riske. Tahtsin hoida asju rohkem kontrolli all ja ei tahtnud Adamos ärevust tekitada. Lõpuks läkski kõik hästi,“ tunnistas Breen.

Tõenäoliselt saab iirlane sel hooajal veel ühel korral MM-sarja osaleda. Kõikide eelduste kohaselt istub ta Hyundai rooli Belgia rallil. Türgis saab nüüd oma võimaluse üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja Sardiinias peaks kihutama seal mullu võitnud Dani Sordo.

Breeni teine koht oli suurepäraseks uudiseks ka ralli võitnud Ott Tänakule. Tänu Breenile suutis Tänak MM-sarja üldarvestuses veelgi enam vähendada vähendada vahet Ogier'i ja Eestis neljanda koha saanud Elfyn Evansiga.

MM-sarja üldseis Eesti ralli järel:

1. Sebastien Ogier 79 punkti

2. Elfyn Evans 70

3. Ott Tänak 66

4. Kalle Rovanperä 55

5. Thierry Neuville 42

6. Teemu Suninen 34