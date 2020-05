Tänakul on luhtunud võimalusest kahju: loodetavasti saame selle tulevikus ära teha

Safari ralli kuulus MM-sarja kalendrisse viimati 2002. aastal, mis tähendab, et praegustest tegevsõitjatest on Keenias kihutanud vaid üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

Kuuekordse ilmameistri Ogier' sõnul ootasid sõitjad tänavust etappi väga. "Ma usun, et kõik olid elevil ideest kihutada rallil, mis on praeguse põlvkonna sõitjate jaoks täiesti erinev ja uus," rääkis prantslane DirtFishi vahendusel. "Meie põlvkond pole kunagi seal mandril sõitnud ning isegi mina ei tea Keenia rallist eriti midagi. Tean nii palju, et kindlasti oleks see hoopis erinev kõikidest teistest rallidest, mis me viimastel aastatel sõitnud oleme."

Ainsana kannataks prantslase sõnul teatud võrdluse välja Türgi MM-etapp. "Türgis olid juba ekstreemsemad olud, aga pakun, et Keenia on sellest veel samm edasi. On kahju, et ralli ära jääb, sest inimesed töötasid kõvasti, et see üritus kalendrisse tagasi tuua. Paeguses olukorras tundus siiski väga keeruline üritus ohutult läbi viia."

Autoralli MM-sarja valitsev maailmameister Tänak ootab juba järgmise aasta etappi. "See oleks olnud väga unikaalne (võistlus). Olen näinud mõningaid pilte teedest, millel oleksime pidanud sõitma. Keenia ralli oleks tõesti kujunenud nagu üheks ekskursiooniks keset Aafrikat, aga loodetavasti saame tulevikus selle siiski ära teha."