"Mul oli selle auto roolis kaks töist päeva. Tegime palju tööd vedrustuse ja šassii tasakaaluga. On selge, et autol on mõned head omadused ja seega on hea alguspunkt, kuskohast tööga edasi minna," rääkis Tänak portaalile DirtFish.

Eestlane lisas, et sel talvel istub ta senise R5-klassi auto järeltulijasse uuesti. Uut sõiduvahendit saavad testida ka Thierry Neuville, Craig Breen ja Dani Sordo.

Hyundai WRC-autoga teeb Tänak hooaja viimase etteaste sel nädalal peetaval Monza MM-rallil.

Video Tänaku Hyundai Rally2-auto testist: