Tänakuga MM-sarja kolmanda koha eest võitlemine pakub 19-aastasele Rovanperäle rõõmu

Rovanperä on viie etapiga kogunud 70 punkti, sama palju punkte on ka valitseval maailmameistril Ott Tänakul (Hyundai). Ettepoole jäävad vaid Rovanperä tiimikaaslased Elfyn Evans (97) ja Sebastien Ogier (79).

Kui tänak loodab tiitlit kaitsta, siis Rovanperä sihid esialgu nii kõrged pole.

"Ma ei tea, kas suudame MM-tiitli eest võidelda, aga heitleme kolmanda koha eest ja see on tore. Kaks rallit on veel ja loodetavasti suudame mõlemalt etapilt korralikud punktid võtta," rääkis Rovanperä WRC-sarja kodulehele.

Nädalavahetusel peetud Türgi rallil sai Rovanperä neljanda koha.

"Hea, et sain autot sellistes tingimustes tundma õppida ja nuputada, kuidas rehve aeglastel kiirustel säästa. Oli hea nädalavahetus," sõnas soomlane

MM-sari jätkub 8.-11. oktoobrini Sardiinias.