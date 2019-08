Eestlasi huvitab kõige rohkem see, mis saab uuel hooajal Ott Tänakust. Juba mai lõpus rääkis ta Soome meediale antud intervjuus, et soovib suvepuhkusel olles läbirääkimisi pidada ja enne Soome rallit asjad paika saada. Ilmselt ei saanud, sest ralli eel tunnistas ta, et aktiivne töö käib, kuid olukord osutus keerulisemaks, kui alguses tundus, ning sellised otsused ei tule lihtsalt.

Kuidas on asjad tegelikult, teab väga kitsas ring inimesi. Autospordis pole tavaks sõlmitavate lepingute kohta avalikkusele vihjeid anda. Asi tehakse teatavaks siis, kui tiim peab seda kõige õigemaks. Seepärast kuuluvadki kõik selleteemalised arvamusavaldused puhtalt spekulatsioonide valdkonda.