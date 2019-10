Tänaku tiimivahetusest kirjutanud Autospordi ajakirjanik postitas sotsiaalmeediasse kõneka foto

Evans kirjutas reedel, et nende allikatele tuginedes sai leping Tänaku ja Hyundai meeskonna vahel allkirjastatud juba oktoobri alguses.

„Hyundai on hea valik. Koostöös tiimi bossi Andrea Adamoga teab Ott täpselt, mida ta saab ja milline on tema positsioon,“ rääkis Autospordi allikas.

Adamo ise uudist veel ei kinnitanud ja lausus Autospordile: „Ma ei tea, kas Ott on mõne tiimiga lepingu sõlminud. Vaatan seda filmi ja ma armastan seda filmi. Näen selles filmis paljusid inimesi, kes on minust targemad ja minust ka paremad."

Neljal korral ralli maailmameistriks kroonitud Toyota meeskonna pealik Tommi Mäkinen ütles Kataloonia ralli järel Delfile, et neil pole Tänaku lahkumise puhuks plaani B. „Kui need kuuldused tõele vastavad, on meil suur mure, ja MM-sarjal samuti, sest pole hea, kui kaks tippsõitjat – praegusel juhul Tänak ja Thierry Neuville – ühte tiimi kuuluvad. Aga loodame, et nõnda ei lähe, sest plaani B meil pole,” lausus soomlane.

Tänaku leping Toyotaga saab läbi pärast hooaja viimast rallit, mis peetakse Austraalias 14.-17. novembrini.