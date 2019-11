Tänaku tiimivahetuse valguses. Mitu meest on varasemalt kolme erineva võistkonna eest rallivõiduni jõudnud?

Madis Kalvet reporter RUS 1

Ott Tänak. Foto: erakogu

Sel nädalal sai selgeks, et Ott Tänak lahkub hooaja lõpus Toyotast ning kihutab kaks järgmist hooaega Hyundais. Arvestades, et Tänak on varasemalt kahel korral suutnud võiduni jõuda M-Spordi Fordiga ja kümnel korral Toyotaga, siis Hyundaiga mõnel rallil esikohani küündides oleks see kolmandaks tiimiks, kellega Tänak võiduni jõudnud.