Tänaku tiimivahetuse avalikkuse ette toonud ajakirjanik: eestlane on ralliajaloo üks tugevamaid persoone

Fännide kõrval hääletavad ka kuus eksperti. Üks nendest on tuntud ralliajakirjanik David Evans. Eelmisel aastal Tänaku tiimivahetusest esimesena kirjutanud Evans tunnistas DirtFishi veergudel, et ta hääletas just saarlase poolt.

„Tänak on suutnud alati raskest seisust välja tulla. Tema hoogu ei ole pidurdanud seinad, puud ega ka kivid. Ta on alati rasked olud ületanud. Ta on ralliajaloo üks tugevamaid persoone,“ kirjutas Evans. „Piiri peal sõitmine on tõstnud temagi sinna piiri peale. Ta tunneb piiri peal sõites end mugavalt. Seetõttu jõudis ta ka tippu.“