Tänaku tiimipealik: see oli üks lihtsamaid otsuseid, mis ma selles ametis olen teinud

Eelmisel kuul teatas Hyundai, et Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval stardib Soomes tiimi kolmanda autoga iirlane Craig Breen.

Breen istus esimest korda Hyundai WRC rooli just eelmise aasta Soome rallil ning näitas algusest peale suurepärast kiirust, olles kuni poole rallini Hyundai meestest kõrgeimal positsioonil. Pärast seda on ta saanud kihutada veel Walesis ja Rootsis ning oleks pidanud startima ka Austraalia rallil, mis metsapõlengute tõttu ära jäi.

Adamo tunnistas, et ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb oleks Soome ralliks huvitav, kuid sealsete kiirete teede tõttu kindlasti mitte parim valik.

"Kui sa oled jalgpallitreener, ei pea sa küsima oma mängijatelt, kas nad tahavad mängida või mitte," rääkis Adamo.

"Dani Sordo ei ole Soomes kõige tugevam ja ma eelistan teda kaasata teistele rallidele. Craigil läks eelmisel aastal Soomes väga hästi. Usume, et ta võib ka sel aastal Oti ja Thierry kõrval hästi sõita. Usun, et Craig on piisavalt kiire, et nende seljatagust kaitsta."

"Mul pole võimalik Craigile pakkuda, mida ta väärib, aga me tahame ta hoida enda lähedal - sellepärast me töötame ka R5 ja auto arenduse kallal. Ausalt öeldes oli see (tema Soome rallile võtmine) üks kergemaid otsuseid, mis ma selles ametis olen teinud," lisas itaallane.