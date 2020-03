Tänaku tiimikaaslane: Sebastien Ogier'l on sel hooajal tiitliheitlusele teistmoodi lähenemine

Seni viimaseks MM-etapiks jäi Mehhiko, ka seda rallit tuli ühe võistluspäeva tõttu lühendada, et sõitjad ja nende abilised õigel ajal kodumaale tagasi jõuaksid. 28. märtsi seisuga oli Mehhikos 848 koroonaviirusega nakatunut.

"Sel ajal polnud Mehhikos sisuliselt üldse probleeme. Viiruse levik oli algamas, aga see polnud tõsine. Paanikat pealtvaatajate ja sõitjate seas polnud. Mul on raske öelda, kas ralli oleks pidanud ära jääma või mitte," kommenteeris Sordo Sebastien Ogier' arvamust, et tegelikult poleks olnud rallisõitjatel üldse mõtet Mehhikosse minna.

Ott Tänaku tiimikaaslasel paluti kommenteerida ka WRC-sarja tiitliheitlust hooaja alguse põhjal.

"Ainus normaalne ralli on seni olnud Monte Carlos. Aga igatahes on Elfyn Evans väga tugev olnud. Ma arvan, et Ogier'l on tavapärasest erinev lähenemine. Tal on endiselt väga kõrged ambitsioonid, aga näiteks Rootsis ei võtnud ta üldse riske. Nende võitlus Tänaku ja Thierry Neuville'iga on MM-sarja seisukohast väga ilus," ütles Sordo.