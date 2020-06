Tänaku tiimikaaslane reisis testimisele kolm päeva ja kasutas selleks rekka abi

Breen testib sel nädalal Põhja-Itaalias Hyundai i20 R5 masinat, kuid sinna jõudmiseks kulus tal ligi kolm päeva. Kuna iirlase kodu lähistelt Waterfordist ei toimunud ühtegi lendu Itaaliasse, kasutas ta transpordiks oma sõbra isa Patrick Croke`i abi, kes juhib transpordifirmat.

"Paddy isa teeb tihti Iirimaalt Euroopasse pikki otsi. Ta veab Waterfordist Rooma loomaliha ning toob sealt tagasi juustu ja köögivilju. Alustasime teekonda esmaspäeva õhtul kell kuus ja jõudsime Sanremosse kolmapäeva öösel," meenutas Breen DirtFishile.

"See oli päris silmiavav teekond, kus ma nägin, kuidas need vennad elatist teenivad. Pean ütlema, et see on raske töö," märkis iirlane.

Juba täna hommikul istus Breen testimiseks rallimasinasse. "Veider tunne oli tagasi rooli taga olla," tunnistas iirlane, kes oli viimati Hyundai masinaga kihutanud veebruarikuus Soomes.

"See oli veider, aga fantastiline tunne. Siiani on test läinud suurepäraselt. Oleme saanud sõita kuiva ilmaga, kuid nüüd hakkab sadama, seega saame katsetada väga erinevaid tingimusi," lisas iirlane.

Breen lööb juuli lõpus kaasa Roomas toimuval ralli EM-etapil. MM-sarjas on ta tänavu osalenud Rootsi etapil, kus sai seitsmenda koha.

Augusti alguses pidi iirlane Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval osalema Soome rallil, kuid see jäeti ära.