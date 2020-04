Tänaku tiimikaaslane: rallide ajal on kõik pinges, aga muidu on meeskonnas väga mõnus atmosfäär

Teatavasti olid ralliässad viimati võistlustules märtsi keskel toimunud Mehhiko rallil, ent ka seal jäeti juba pühapäevane võistluspäev ära. "Olen pärast Mehhikost naasmist kodus olnud. Tahan väga normaalellu tagasi minna," tõdes Sordo Itaalia meediale. "Soovin esimesel võimalusel taas rallit sõita, aga nähes, mis igal pool toimub, on meie probleem väga väike. Kodus on mul olemas võimalused enda vormis hoidmiseks ja meeskonnaga ühenduses olemiseks."

"Olukord on raske, sest keegi ei tea, millal taas sõita saame. Praegu on eesmärk selgitada välja, millal võiks hooaeg jätkuda," jätkas hispaanlane. "Pidin osalema Argentina, Portugali ja Itaalia rallil, aga praeguseks on kõik peatatud. Mehhikos oli meil hea rütm, aga tehniliste probleemide tõttu ei suutnud me seda ära kasutada."

Kogenud hispaanlane on Hyundaiga koostööd teinud alates 2014. aastast, mil Lõuna-Korea tiim MM-sarja naasis. "Hyundai areng on olnud imeline. Nad alustasid 2014. aastal mitte millestki ja juba samal hooajal tuli Saksamaal neile esimene võit. Sealt alates on tulnud rohkelt võite ja häid tulemusi, mis tipnevad mulluse meeskondliku MM-tiitliga. See on tasu kogu raske töö eest nende aastate jooksul."

Sordo kinnitas, et tunneb end Hyundais mugavalt. "Meeskond saab hästi läbi. Rallide ajal oleme kõik pinges, sest oleme väga keskendunud, aga pingetest eemal on väga mõnus atmosfäär."

Mida arvab Sordo 2022. aastal kasutusele võetavast hübriidtehnoloogiast? "Esiteks tuleb regulatsioone analüüsida ja vaadata, missugused uued autod välja nägema hakkavad. Momendil mõtleme aga sellele, mis etappidel me tänavu veel osaleda saame. Küll siis jõuab ka tulevikust rääkida."

Sarnaselt viimastele aastatel jagab Sordo ka tänavu Hyundais kolmandat masinat. Lisaks talle on sel hooajal võimaluse saanud veel üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb ja iirlane Craig Breen. Täiskohaga sõidavad Hyundai ridades teatavasti Ott Tänak ja Thierry Neuville.