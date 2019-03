Tänaku tiimikaaslane on hooaja algusega igati rahul

"Monte Carlo, Rootsi ja Mehhiko rallid toimuvad kõik unikaalsetes tingimustes. Oleksime võinud rohkem punkte koguda, kuid kui kolm korda finišisse jõuda ja Toyota juhib meeskondlikult, pole see kindlasti hooajale halb algus," sõnas Meeke WRC-le antud usutluses.

Põhjaiirlane on ühtlasi rahul, et on suutnud Toyota masinaga kiiresti kohaneda. "Tunnen end autos päris mugavalt. Kuigi ma olen suutnud vaid üks-kaks kiireimat aega sõita (ta on võitnud kaks kiiruskatset - toim.), peab ka selleks end masinas hästi tundma," arutles Meeke.

Hetkel on individuaalselt liidrikohal Ott Tänak 65 punktiga, Sebastien Ogier`l on 61, Thierry Neuville`il 55 ja Meeke`il 35 silma.

Autoralli hooaeg jätkub 28. märtsil algava Korsika ralliga.