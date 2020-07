Tänaku tiimikaaslane loodab Rally Estonial varasematest kogemustest kasu lõigata

Möödunud nädalal avalikustas Hyundai, et valitseva maailmameistri Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval saab oma võimaluse Eestis just Breen. Varasemalt on iirlane koguni neljal korral Rally Estonial osalenud.

"See on minu viies ralli nüüd. Tõsi, üks neist tuli R2 autoga, aga olen Eesti üritust alati nautinud ja loodan, et suudan oma kogemuse maksma panna," rääkis Hyundai sõitja WRC-sarja kodulehele. "Vaatasin võistlustrassile kiire pilgu peale ning tundsin mõned katsenimed ka ära. Loodan, et teed on sarnased nendele, mille varem sõitnud olen."

"Mul on kogemus olemas ja oleks väga kahju, kui ma ei kasutaks seda ära," jätkas Breen, kes sai mullusel Rally Estonial neljanda koha. "Ausalt öelda kogemused aitavad sellistel teedel. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin taas WRC masina rooli."

Rally Estonia eel saab Breen korralikult sõidutunnetust taastada. Alles eelmisel nädalal osales ta Roomas toimunud rallil, sel nädalavahetusel ootab teda ees Rally di Alba, kust võtab osa ka Tänak. Augustis stardib Breen veel Liepaja rallil.