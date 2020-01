Tänaku tiimikaaslane kiitis Andrea Adamot: see mees peab oma sõna!

Hyundai teatas otsusest sel nädalal, et üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb asendatakse Breeniga. Iirlase startimine Rootsis tuli mõnevõrra üllatusena, sest hooaja alguses teda veel meeskonna koosseisus polnud. Küll aga tunnistas hooajal eel Hyundai boss Andrea Adamo, et ka Breen saab Lõuna-Korea tiimis sel aastal oma võimaluse.

"Võib-olla väljastpoolt vaadates tundus, et mu karjäär võib olla läbi," rääkis Breen Belfast Telegraphile. "Adamo ütles, et pean teda lihtsalt usaldama ja seda ma ka tegin. Ma ei tundnud end kordagi kõrvale jäetuna."

"See mees peab oma sõna. Ma olen ülimalt õnnelik, et saan taas WRC rooli taha istuda," jätkas karjääri jooksul 61 MM-etapil osalenud Breen. "Tahan näidata, mida suudan. See on nii minu kui ka mu kaardilugeja Paul Nagle'i karjääri jaoks ülimalt oluline."

Rootsi rallilt on pärit ka Breeni karjääri parim tulemus. Tunamullusel etapil saavutas ta seal teise koha.