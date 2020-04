Tänaku tiimikaaslane karjääri valusaimast tagasilöögist: see oli minu kuldne võimalus

Citröeni ridades sai Breen võimaluse 2016. aastal, kui tuli ka tema karjääri esimene poodiumikoht - Soome rallil saavutas iirlane kolmanda koha. Tänu lubavatele esitustele teenis Breen Prantsusmaa tiimiga juba pikemaajalise lepingu. Kõik läks aga loodetust hoopis vastupidi ning järgmise kahe hooajaga tõusis Breen veel vaid korra pjedestaaile, kui oli tunamullusel Rootsi rallil teine.

"See oli väga õnnetu käik. Mul oli suurepärane võimalus sõita Citröeni ridades," meenutas Breen väljaande Irish Mirror vahendusel. "Ma tõesti arvasin, et mul on käes kuldne pilet sõita ühe edukaima tiimi eest, kes on aastaid MM-sarja domineerinud."

"Kõik läks aga valesti. On olemas dokumendid, mis tõestavad, et autoga oli probleeme. Sellest on väga kahju, sest see oli kuldne võimalus teha midagi erilist," jätkas iirlane. "Kahjuks ei sõltu meie spordis edu aga ainult talendist. Väga palju keerleb ka poliitika ja sponsorite ümber. Õigel ajal tuleb olla õiges kohas. Kui sain oma võimaluse, siis arvasin, et olingi."

2018. aasta hooaja järel Citröenist lahkunud Breen alustas mullu suvel koostööd Hyundai meeskonnaga. Oma esimese võimaluse sai iirlane mullusel Rally Estonial. WRC-sarjas õnnestus tal kihutada Soomes ja Suurbritannias.

Sarnaselt mullusele hooajale jagab ta ka tänavu Hyundais kolmandat masinat. Kui Thierry Neuville ja Ott Tänak teevad kaasa täishooaja, siis kolmanda sõitja koha eest võitleb Breen vanameistri Sebastien Loebi ja hispaanlase Dani Sordoga. Tänavu on ta saanud seni võistelda vaid Rootsis, kus ta tuli seitsmendaks.

"Sellest on palju möödas, kui ma viimati täishooaja kirja sain, seega olukord on kummaline," tõdes Breen. "Alates mullusest Soome rallist olen püüdnud anda endast parimat. Hyundai on seda näinud ning mind oma tiiva alla võtnud."

Vaatamata keerulisele situatsioonile jääb Breen positiivseks. "Paraku pole WRC-s kohti kõigi jaoks, aga loodetavasti see peagi muutub, sest osad sõitjad on lähenemas karjääri lõpule."

Koroonaviiruse pandeemiast tingitud eriolukorra tõttu pole teada, millal võib iirlasel õnnestuda taas Hyundai rooli naasta. "WRC-s tahetakse hooaeg kindlasti lõpuni teha, sest juba järgmise aasta veebruaris algab Monte Carlos uus hooaeg. Reaalsus on aga see, et keegi ei tea, millal me võistlustulle pääseme. Praegu on prioriteet sellest olukorrast välja tulla."