Tänaku tiimikaaslane Hyundaiga liitumisest: see oli ainuõige otsus

"Võtsime mullu vastu uue väljakutse, kui liitusime tiimiga, mis ei olnud Citroen. Väljaspoolt võib tunduda see lihtsa sammuna, kuid kui sa oled terve karjääri vaid ühe autotootja juures töötanud, vajad sa kohanemiseks aega. Vähemalt nii ma arvasin," rääkis Loeb väljaandele rallye-sport.fr.

"Leidsime eest teistsuguse keskkonna ja teise lähenemise ning see tundus nii loomulik. Kõik sujus palju kiiremini ja lihtsamalt, kui olin eeldanud. See oligi eelmise hooaja puhul kõige positiivsem aspekt. Meil on suur õnn olla Hyundais. Olen täna täiesti kindel, et tegin väga õige otsuse," sõnas Loeb, kes aitas Hyundai tiimi esmakordselt meeskondliku MM-tiitlini.

45-aastane prantslane lisas, et on Lõuna-Korea autotootja meeskonnas saanud just sellise lepingu, mida soovis.

"Tänasel päeval ma väga naudin rallisid, kus mul pole enam suurt pinget peal. Kogu eesmärk on sõitu nautida ja rahvast lõbustada. Ma pole enam valmis 100% autorallile keskenduma. Samas, kui ma olen rallidelt mõne aja eemal olnud, hakkan sellest puudust tundma," tunnistas Loeb ja jätkas: "Olen Hyundais tõesti õnnelik ja rahul selle kompromissiga, mis leidsime - kuus MM-rallit ja mõned täiendavad sõidud. See tundub mulle just õige."

Uus WRC hooaeg algab juba 23. jaanuaril startiva Monte Carlo ralliga.