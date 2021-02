Tänaku tiimikaaslane andis Arctic ralli eel positiivse koroonatesti

Kui Yle ei avaldanud, missugustes tiimides viirus tuvastati, siis ralliportaal DirtFish andis täna teada, et üks nakatunutest on Oliver Solbergi iirlasest kaardilugeja Aaron Johnston.

Johnstoni asemel istub Arctic rallil Solbergi Hyundai i20 Coupe WRC masinasse Seb Marshall.

Marshall on Hyundai masinaga vägagi tuttav, sest luges kaarti Hayden Paddonile. Inglane aitas viimati Paddoni 2018,. aasta Austraalia rallil, kus saavutati teine koht. Järgmisel hooajal ehk 2019. aastal luges Marshall kaarti Toyota sõitjale Kris Meeke`ile.

"Olen siin Soomes Hyundai i20 Coupe WRC-ga kogemusi hankimas. Mõistagi tahtsin, et Aaron saaks minu kõrval olla, kuid see on tänane maailm, kus me selle pandeemiaga elame," sõnas Solberg DirtFishile. "Mul on temast kahju, kuid olen väga tänulik Sebile (Marshall), et ta lendas kiiresti kohale mind aitama."

Arctic MM-ralli on kavas 26.- 28. veebruarini.