Tänaku tiimikaaslane aitab kriisist vaevatud Hispaania elanikke

Del Barrio kuulub Hispaania kaitseliitu ja viimase viie nädala jooksul on ta tegutsenud vabatahtlikuna.

"Jagame kaitsemaske, teeme eakate jaoks sisseoste ja desinfitseerime pindu, et viiruse levikut takistada. Elan üksinda ja seega olen kogukonna jaoks täielikult olemas. Uskumatult tore, et minu külas aitavad kõik kõiki," ütles Hispaania põhjaosas elav Del Barrio.

"Kõige tähtsam on tundmine, et inimesed pole üksi. Kasulikuna tundmine teeb mu meeleolu palju paremaks. Profisportlastena peame edu saavutamiseks olema isekad, aga nüüd on täiesti vastupidine olukord," lisas ta.

Hispaanias on avastatud 208 000 koroonaviiruse juhtumit, surnuid on üle 21 000.

Loomulikult jääb 51-aastasel Del Barriol ka vaba aega. Seda on ta kasutanud prantsuse ja itaalia keele õppimiseks ning vormis püsimiseks. Kaardilugeja on elus läbinud mitmeid maratone. Viimati juhtus see detsembris Malagas, tema isiklik rekord on 3 tundi ja 11 minutit.

Hyundai rallitiimi kuuluvad ka Ott Tänak ja Martin Järveoja.