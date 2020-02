Tänaku tiimijuht astus Rootsi ralli kaitseks välja

Tänavu sai Rootsi rallil ebatavaliselt sooja talve tõttu pidada 19 kiiruskatsest vaid üheksa. Rahvusvahelise autospordiliidu (FIA) president Jean Todt avaldas võistluse järel arvamust, et sellist Rootsi rallit ta enam näha ei taha. Ühtlasi pakkus ta, et selle võiks kolida näiteks Põhja-Soome.

Adamole selline idee ei meeldi. "Ma olen kindel, et me leiame kuskil Rootsis koha, kus on sel ajal lund. Ma olen ka kindel, et seal on mõned hotellid, kuhu inimesi majutada. Kõige parem oleks ikkagi jääda Rootsi. Ma olen vanem mees ja mulle meeldivad traditsioonilised asjad," sõnas Adamo portaalile DirtFish.

Rootsi MM-rallit on peetud alates 1973. aastast ning siiani on see erinevatel põhjustel ära jäänud neli korda.