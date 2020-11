Tänaku tiimi bossi kahtlustatakse Monza WRC-ralli õõnestamises

MM-sari kulmineerub järgmisel nädalal Itaalias peetava Monza ralliga. Kuigi pikka aega on kahtlustatud, et koroonakriisi tõttu tuleb ralli tühistada, liigub vähemalt praegu kõik ralli toimumise suunas.

Väidetavalt on Adamo rallijuhte ja korraldajaid mõjutanud, et võistlus ära jääks. Sõitjate arvestuses on Hyundail ülimalt keeruline tiitlit võita, sest Thierry Neuville ja Ott Tänak jäävad Elfyn Evansist (Toyota) maha vastavalt 24 ja 28 punktiga. Nende vahel on teine Toyota sõitja Sébastien Ogier, kes jääb Evansist maha 14 punktiga. Laual on maksimaalselt 30 punkti.

Ent võistkondlikus arvestuses hoiab Hyundai liidrikohta, neil on 208 punkti Toyota 201 vastu. Kui Monza ralli ära jääks, oleks Hyundai võit kindel.

Adamo lükkas väited ümber.

"Mind ei huvita, mida inimesed minu kohta räägivad. Kui nad arvavad, et ma tahan hooaega kuue ralli peale jätta, siis nad võivad seda mõelda. Nagu José Mourinho ütleb, siis kuulen oma vaenlaste hääli ja mulle meeldib, mida ma kuulen. Monza kohta ei tee ma mingit lobitööd. Võib-olla peaksid inimesed meenutama, kui palju ma olen varem Monza rallit toetanud. Lollide ema on alati rase," rääkis itaallane.

Samal ajal möönis Adamo, et koroonaolukord teeb teda endiselt murelikuks.

"Ma ei saa teada, mida tulevik toob. Ainus, mida saan teha, on olukorda jälgida. Mulle avanev pilt ei ole meeldiv. Eelmisel aastal läksime viimaseks etapiks Austraaliasse, kuigi teadsime, et metsatulekahjude tõttu on seal võistelda võimatu. Aga läksime ikkagi. Vahel tuleb tegelikkusele otsa vaadata ja aru saada, mida on võimalik teha ja mida mitte," lausus ta.