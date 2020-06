Tänaku tiimi boss teatas mitut rallit oleks vaja maailmameistri selgitamiseks

Koroonakriisi tõttu on sel aastal saadud läbi viia vaid kolm etappi ning hetkel juhib Sebastien Ogier 62 punktiga.

"Piisab kaheksast võistlusest," sõnas Adamo DirtFishile, mitut rallit oleks uue maailmameistri selgitamiseks vaja. "Kui vaadata MM-sarja ajalugu, siis mis oli kõigi aegade üks põnevamaid hooaegu? Noh, las ma ütlen teile. See oli 1995. aastal ja mitu võistlust siis sõideti? Vastus on kaheksa. Sellest piisas toona ja sellest piisab ka nüüd. See hooaeg oli hämmastav," meenutas Adamo.

1995. aastal tuli kaheksa etapiga maailmameistriks Colin McRae, kes edestas Carlos Sainzi viie punktiga.

Adamo lisas: "Muidugi on tänavune aasta väga eripärane, sest erinevatel põhjustel on võistluste arv väike. Kui aga saame kaheksa võistlust, siis arvan, et selle tiitli väärtus on sama suur, kui järgmisel aastal või 2022. aastal."

DirtfFshi portaal kirjutab ühtlasi, et 4.-6. septembrini Lõuna-Eesti teedel sõidetav Rally Estonia peaks saama sel nädalal ametliku kinnituse, et tegemist on MM-ralliga. Võimalik, et selle hooaja MM-kalendris on veel ka Türgi, Ypresi, Saksamaa, Itaalia ja Jaapani ralli.