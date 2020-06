Tänaku tiimi boss pole võistluskalendriga rahul: tundub, et meie oleme vaid maksja rollis

Rahvusvaheline autoliit (FIA) kinnitas eelmisel nädalal, et 2021. aastal peetakse MM-rallid vähemalt üheksas kohas: Monte Carlos, Rootsis, Portugalis, Soomes, Keenias, Hispaanias, Itaalias, Jaapanis ja Austraalias.

Kui WRC sarja promootor on avaldanud lootust, et võistluskalender tuleb lõpuks 12-etapiline, siis WRC meeskonnad tahavad, et rallide arv jääks kümne juurde.

"Näib, et autotootjad on ainult maksja rollis. Oleme WRC promootorile selgelt teatanud, et tahame järgmisel hooajal ainult kümmet MM-rallit. Kui palju neist peetakse Euroopas ja kui palju mujal, jääb teiste otsustada," sõnas Adamo sakslaste Motorspordile.

Hyundai meeskonna boss kurtis ka selle üle, et tänavuse kalendri osas, mis peaks lõplikult selguma juuni lõpuks, on suured segadused.

"Meil ​​pole näiteks Türgi ralli saatuse kohta siiani mingit infot. Ma lihtsalt imestan, kuidas saab seal rallit korraldada, kui varem on vormel-1 ja MotoGP etapid Türgis tühistatud," sõnas Adamo.